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Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата

Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.

Политическая партия "Голос" в пятницу провела внеочередной съезд, на котором приняла решение об изменении своего устава, а также прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся уважения коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам съезда, указано в сообщении на сайте партии.

Как говорится в информации, после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а в парламентскую фракцию "Голоса" войдет следующий кандидат из предвыборного списка юрист и правозащитник Алина Свидерская.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций. Как отметили в партии, это важно для эффективной работы организаций "Голоса" для победы на местных выборах.

Партия "Голос" опасается снижения рейтинга из-за сложения Вакарчуком мандата

Как сообщалось, народный депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако 18 июня Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука" - за него проголосовало 175 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

19 июня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента объявил о том, что Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".

Сам Вакарчук позже объяснил, что планирует добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата путем выхода из фракции и последующего исключения из списка политсилы на ее съезде.

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Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук, Кира Рудик.

Автор:

Телеграф
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