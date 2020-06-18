Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата

Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука". Решение поддержали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Уход Вакарчука из Рады поддержали 97 нардепов из Слуги народа (39 против, 64 воздержались), семеро из ОПЗЖ (против девять, воздержались семеро), 24 из Европейской солидарности, 14 из Батькивщины, семеро из группы За будущее (четверо против, четверо воздерались), 18 из Голоса, трое из группы Доверие (против двое, воздержалсь 11).

Как сообщалось, народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Вакарчук на выборах 2019 года во второй раз был избран в парламент. В 2019 году он создал партию "Голос" и возглавил избирательный список партии. Тогда на выборах "Голос" получил 5,82% голосов и, соответственно, 17 депутатских мест по списку; еще трое депутатов от партии победили в одномандатных округах.

В конце марта Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.

Впервые Вакарчук принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября 2007 года: он был 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". Тогда он был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе и 23 ноября 2007 года получил депутатские полномочия. Однако уже 11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении его полномочий.