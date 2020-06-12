Партия "Голос": Вакарчук будет работать на местных выборах

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун заверила, что Святослав Вакарчук будет задействован на местных выборах в октябре.

Нардеп от фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который объявил о сложении мандата, по словам его коллеги, будет работать в партии на предстоящих местных выборах.

Как сообщает УП, об этом рассказала нардеп от партии "Голос" Инна Совсун в комментарии hromadske.

"Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет",-заявила она.

Совсун отметила, что "Голос" не планировал строить лидерскую партию.

"Святослав говорил, что он идет чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение ", – сказала депутат.

По ее словам, работа в парламенте не было тем, что интересовало Вакарчука всю жизнь.

Кроме того, как заявила нардеп, в "Голосе" недовольны рейтингом партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – подытожила Совсун.

Как сообщалось, в конце марта Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.

Согласно апрельскому рейтингу КМИС, "Голос" не преодолевает проходной барьер в Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время. 11 июня Вакарчук во второй раз сложил мандат нардепа.