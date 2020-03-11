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Вакарчук больше не глава партии "Голос"

Вакарчук больше не глава партии "Голос"
21:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Певец Вячеслав Вакарчук больше не является председателем парламентской партии "Голос".

Партия "Голос" провела съезд и избрала своим председателем народного депутата от политсилы Киру Рудик, заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", - заявил Вакарчук в среду на съезде партии.

Причиной такого выбора в политсиле называют управленческий опыт Рудик.

"Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами", - сказал лидер "Голоса".

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Святослав Вакарчук добавил, что остаётся в партии и продолжит работу над ее развитием.

"А я как лидер буду продолжать развивать партию... Эта миссия политического провайдерства и является моим форматом в украинском политикуме. Я всегда делал это искренне и громко. И буду продолжать это делать. Это и есть личный формат Святослава Вакарчука", - сказал политик.

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Верховная Рада, Голос, Кира Рудик, Вячеслав Вакарчук.
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