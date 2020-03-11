Шмыгаль: Министры отказались от своих премий до конца года

Новости Украины:Министры правительства Дениса Шмыгаля отказались от премий до конца 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года.

"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Вопрос премий министров будет рассматриваться про итогам года, добавил премьер.

"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пяти средних зарплат. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% - такое ограничение также принято", – отметил Шмыгаль.

Напомним, на фоне скандала с министерскими премиями в феврале впервые были обнародованы зарплаты членов правительства. В январе 2020 года больше всего в правительстве предыдущего премьера Алексея Гончарука получали замминистра иностранных дел Сергей Кислица (130 тыс. гривен), замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко (103 тыс. гривен) и замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан (101 тыс. гривен).

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.