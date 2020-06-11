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Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
13:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Член партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что складывает свой мандат народного депутата Украины.

Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с депутатский полномочий, в то же время он не намерен прекращать политическую деятельность.

"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий", - заявил Вакарчук на брифинге в четверг в Киеве.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать политическую деятельность, работу в партии "Голос". По словам Вакарчука, в его ближайших планах – большой просветительский проект.

Во время общения с журналистами Вакарчук вспомнил, как год назад решил идти в политику. Тогда он хотел привести профессиональных людей в Верховную Раду.

Он также заявил, что в Украине есть очень много партий "вождистского типа". Впрочем, по его словам, партия "Голос" – совсем не такая.

"Я считаю свою миссию частично выполненной. Мы привели в парламент прекрасную партию. В моих планах большой образовательный проект, о котором я объявлю позже. Сейчас я зарегистрировал заявление о сложении мандата депутата",– заявил Святослав Вакарчук.

Вакарчук больше не глава партии "Голос"

Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.

Свидерская - юристка, правозащитница, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение. В 2015 году была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции. С 2016 года - партнер в компании Aice Hydro AS, с 2017 года - глава и соосновательница общественной организации Лаборатория чистой энергетики.

Напомнм, Вакарчук избирался нардепом в 2007 году по списку блока третьего президента Виктора Ющенко НУНС. В сентябре 2008 года он сложил депутатские полномочия.

15 мая 2019 года Вакарчук заявил о создании партии Голос.

8 июня партия Голос представила первую двадцатку списка, его возглавил Вакарчук.

11 марта 2020 года в Голосе избрали новую главу - ей стала Кира Рудик. Вакарчук остался лидером партии.

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Верховная Рада, Голос, Народный депутат, Святослав Вакарчук.
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