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Партия "Голос" опасается снижения рейтинга из-за сложения Вакарчуком мандата

Партия "Голос" опасается снижения рейтинга из-за сложения Вакарчуком мандата
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф
Председатель партии "Голос" Кира Рудик считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на рейтинги партии в краткосрочной перспективе.

Партия "Голос" считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на ее рейтинги. Такое мнение политик высказала в интервью Укринформу.

"Это абсолютно точно негативно повлияет на рейтинги " Голоса " в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас именно потому, что нашим лидером был Слава ", - отметила Рудик.

В то же время, депутат предполагает, что ситуация с рейтингами выровняется.

"Однако я также абсолютно уверена, что эти люди голосовали не только за Славу, они голосовали за ценности, которые он представляет, за идеи, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой. Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление проводить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется ", - сказала Рудик.

Политик также отметила, что с момента, когда партия "Голос" заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.

"Они (рейтинги - ред.) снизились с момента парламентских выборов примерно до февраля. С марта, когда мы начали выражать свою позицию более активно, они пошли вверх. К сожалению, сейчас я ожидаю, что возможно падение, но мы видели уже тогда, что тренд шел вверх. Это значит, что мы делали все правильно. Будем продолжать делать все правильно ", - заявила Рудик.

Как сообщалось, народный депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако 18 июня Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука" - за него проголосовало 175 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

19 июня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента объявил о том, что Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".

Сам Вакарчук позже объяснил, что планирует добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата путем выхода из фракции и последующего исключения из списка политсилы на ее съезде.

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Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук, Кира Рудик.

Автор:

Телеграф
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