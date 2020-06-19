Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук планирует добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата путем выхода из фракции и последующего исключения из списка политсилы на ее съезде.

Святослав Вакарчук решил выйти из фракции из фракции "Голос". Об этом он сообщил в Facebook.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - отметил политик.

В то же время он подчеркнул, что будет оставаться членом партии "Голос" и делать "все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной".

"Вместо меня в парламент зайдет следующий в списке кандидатов в депутаты. В данном случае это Алина Свидерская - юрист, высококлассный специалист по энергетике, выпускница Кембриджа", - отметил Вакарчук.

Как сообщалось, народный депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 июня заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако 18 июня Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука" - за него проголосовали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

19 июня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время утреннего заседания парламента объявил о том, что Вакарчук вышел из состава фракции "Голос".