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Дарья Петрожицкая потеряла ребенка: звезда сериала "Папик" раскрыла интимные детали

Дарья Петрожицкая потеряла ребенка: звезда сериала "Папик" раскрыла интимные детали
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дарьи Петрожицкой

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая поделилась съемочными фото комедийного ситкома "Папик 2", призналась, что потеряла своего первого ребенка на третьем месяце беременности из-за резус-несовместимости групп крови ее и ребенка.

Об этом 29-летняя девушка рассказала в программе "Экзамен" с Машей Ефросининой.

"Я забеременела, и недоносила буквально день до третьего месяца", - сказала актриса.

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Петрожицкая поведала в интервью о своем первом замужестве с актером Алексеем. Именно тогда, когда пара собиралась сыграть свадьбу, и случилась трагедия. В тот момент актриса была у своей матери в гостях в Чернигове. Вечером у нее заболел живот, а ночью Дарью забрала скорая. Когда она уже проснулась на следующее утро, врачи принесли ей бумажку, в которой попросили отказаться от ребенка.

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"А я рыдаю, потому что не отказываюсь. Мне тогда казалось, что жизнь на этом закончилась. Но это не так. Я хочу, чтобы те девушки, которые посмотрят это видео и у которых в жизни случилось такая же история, поняли, что это не конец жизни. Я знаю, что у меня еще будет ребенок", - рассказала Петрожицкая.

Момент о потере ребенка смотрите на 40 минуте - видео:

Напомним, что Дарья является успешной молодой актрисой театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли Лизы в сериале "Папик", съемки второго сезона которого закончились буквально на днях.

Несмотря на выкидыш, с первым мужем Дарья прожила пять лет (с 2010 по 2015 год), после чего рассталась с ним. Сейчас бывшие супруги сохраняют хорошие дружеские отношения.

Алексей и Дарья Петрожицкие

Ранее Дарья Петрожицкая принимала участие в шоу "Танцы со звездами-2020", но из-за напряженного рабочего графика не смогла продолжить борьбу за первое место в развлекательном проекте.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 408

Все по теме:

Беременность, Маша Ефросинина, Дарья Петрожицкая, Алексей Петрожицкий.
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