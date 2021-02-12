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Скандал с участием Оли Поляковой и Тины Кароль: Леся Никитюк подметила любопытный момент

Скандал с участием Оли Поляковой и Тины Кароль: Леся Никитюк подметила любопытный момент
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф

В пятницу, 12 февраля, украинская певица Тина Кароль выпустила необычный клип на песню "Скандал", который был представлен через несколько дней после неприятного инцидента, когда Оля Полякова в эфире шоу "Маска" назвала свою коллегу "плакальщицей на похоронах". Полякова, конечно, извинилась, но фанаты Кароль пока не могут простить необдуманные слова "королевы ночи".

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Интересный момент в этой ситуации подметила популярная телеведущая Леся Никитюк, которая в который раз ответила своим подписчикам об участии в реалити-шоу "Холостячка".

"Ребята, а вы не заметили, что недавно у Оли Поляковой и Тины Кароль произошел скандал, а сегодня вышла песня Тины Кароль, которая называется "Скандал". Вот это поворот", - заинтриговала в сториз Инстаграма ведущая тревел-передачи "Ле Маршрутка".

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Оля Полякова называет Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" - смотреть видео момента в эфире проекта "Маска" на телеканале "Украина":

Напомним, что ранее Леся Никитюк вернулась с потрясающего отдыха на Мальдивах. Позже украинская телеведущая призналась, что любит, когда ей лгут и обманывают. "Для меня это как ядерное топливо", - сказала тогда Никитюк.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 594

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Тина Кароль, Оля Полякова, Леся Никитюк.
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