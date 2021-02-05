Где любят отдыхать украинские звезды в разгар пандемии: между Мальдивами и Доминиканой (фото, видео)

Коронавирус изменил привычные планы украинских звезд и их поездки на фешенебельные курорты. Но все же некоторым удалось прорваться в теплые уголки нашей необъятной планеты и отправиться к экзотике.

Для зимнего отпуска знаменитости выбирают разные направления, но самыми популярными в 2021 году оказались Мальдивы.

"Телеграф" подготовил подборку, где этой зимой отдыхали или еще отдыхают наши селебрити:

Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми отправились на отдых в солнечную Доминикану. Влюбленные позируют на фото вместе с сыном актрисы Платоном, и дочерью Саши Элей.

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Мишина и Эллерт с детьми в Доминикане. Фото: сториз Инстаграма Ксении Мишиной

Победительница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос отдыхает в Дубае.

Певица доказала, что проводит отдых активно и даже экстремально, ведь прыгнула с парашютом.

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Также знаменитость прогулялась на лошади по берегу океана.

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Телеведущая Леся Никитюк недавно вернулась с Мальдив.

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На Мальдивах также отдохнули Никита Добрынин и Даша Квиткова.

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Именно в этом отпуске пара призналась, что ожидают появление своего первенца.

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Ранее украинская телеведущая Жанна Бадоева рассказала, какой континент хотела бы посетить впервые.