"Странности, которые на Бали не странные": Дантес поделился впечатлениями об отдыхе на Бали (фото, видео)

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес, который сейчас вместе с женой, певицей Надей Дорофеевой, греется в лучах солнца на экзотическом Бали, поделился впечатлениями об отдыхе на райском острове.

На своей официальной странице в Инстаграме артист рассказал, какие сюрпризы могут ожидать приезжих туристов.

"Странности, которые на Бали не странные.

Начну с самого бытового, но это бросается в глаза, нуууу как в глаза..

1. Туалетная бумага.

Она тут однослойная, просто папирусная, а из-за высокой влажности, превращается в..руку))

Продолжим бытовым, но выйдем из ванных комнат)

2. Муравьи и прочая живность.

Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал.

Гекконы...Мне иногда кажется, что они арендодатели местные.

Паучки, жучки и т.д. Всё кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве.

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

Выйдем из виллы.

3. Еда

Еда тут исключительно заточена под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом.

Большой плюс- мясо вообще не хочется есть. Вчера впервые за всё время съел бургер и скорее всего в последний раз за отпуск) Зато фрукты залетают лихо!

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

И последний, пока последний пункт

4. Фото

В головах всё ещё есть разделение на женское и мужское фото. Точнее выбор локации и позы. А вот на Бали хочется фоткаться везде и не думать про гендерные установки. Ну потому шо красиво, ну?)"

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Стоить добавить, что на сказочный остров от зимних холодов убежали российский певец Сергей Лазарев и телеведущая Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Владимир Дантес удивил поклонников фото с обнаженным торсом.