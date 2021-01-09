Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня
Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня
Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)
Под Николаевом сгорела нефтебаза, расследуют диверсию (фото и видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)

"Странности, которые на Бали не странные": Дантес поделился впечатлениями об отдыхе на Бали (фото, видео)

"Странности, которые на Бали не странные": Дантес поделился впечатлениями об отдыхе на Бали (фото, видео)
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Дантеса

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес, который сейчас вместе с женой, певицей Надей Дорофеевой, греется в лучах солнца на экзотическом Бали, поделился впечатлениями об отдыхе на райском острове.

На своей официальной странице в Инстаграме артист рассказал, какие сюрпризы могут ожидать приезжих туристов.

"Странности, которые на Бали не странные.

Начну с самого бытового, но это бросается в глаза, нуууу как в глаза..

1. Туалетная бумага.

Она тут однослойная, просто папирусная, а из-за высокой влажности, превращается в..руку))

Бали без туристов: чем живет райский остров и как готовится к вакцинации от COVID-19

Продолжим бытовым, но выйдем из ванных комнат)

2. Муравьи и прочая живность.

Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал.

Гекконы...Мне иногда кажется, что они арендодатели местные.

Паучки, жучки и т.д. Всё кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве.

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

Выйдем из виллы.

3. Еда

Еда тут исключительно заточена под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом.

Большой плюс- мясо вообще не хочется есть. Вчера впервые за всё время съел бургер и скорее всего в последний раз за отпуск) Зато фрукты залетают лихо!

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса

И последний, пока последний пункт

4. Фото

В головах всё ещё есть разделение на женское и мужское фото. Точнее выбор локации и позы. А вот на Бали хочется фоткаться везде и не думать про гендерные установки. Ну потому шо красиво, ну?)"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Dantes (@vladimirdantes)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Стоить добавить, что на сказочный остров от зимних холодов убежали российский певец Сергей Лазарев и телеведущая Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Владимир Дантес удивил поклонников фото с обнаженным торсом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бали, Надя Дорофеева, Владимир Дантес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
02 Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться
03 Лыжи и селфи ближе людской боли: Зеленского упрекнули в "удачном" выборе времени отпуска
04 Прояснилась дальнейшая судьба ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве
05 Добкин назвал причину ссоры с Кернесом: "Он отнекивался, но я попал в яблочко"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перед захватом Капитолия Трамп &quot;решал&quot; итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
Перед захватом Капитолия Трамп "решал" итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали
В больнице Одессы умер мужчина, которого высадили с инсультом из маршрутки: детали
В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
В Индонезии самолет разбился на островах через 4 минуты после вылета: на борту были десятки человек
Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Чай и домашний пирог: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь