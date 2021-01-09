"Странности, которые на Бали не странные": Дантес поделился впечатлениями об отдыхе на Бали (фото, видео)

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес, который сейчас вместе с женой, певицей Надей Дорофеевой, греется в лучах солнца на экзотическом Бали, поделился впечатлениями об отдыхе на райском острове.
На своей официальной странице в Инстаграме артист рассказал, какие сюрпризы могут ожидать приезжих туристов.
"Странности, которые на Бали не странные.
Начну с самого бытового, но это бросается в глаза, нуууу как в глаза..
1. Туалетная бумага.
Она тут однослойная, просто папирусная, а из-за высокой влажности, превращается в..руку))
Продолжим бытовым, но выйдем из ванных комнат)
2. Муравьи и прочая живность.
Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал.
Гекконы...Мне иногда кажется, что они арендодатели местные.
Паучки, жучки и т.д. Всё кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве.
Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса
Выйдем из виллы.
3. Еда
Еда тут исключительно заточена под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом.
Большой плюс- мясо вообще не хочется есть. Вчера впервые за всё время съел бургер и скорее всего в последний раз за отпуск) Зато фрукты залетают лихо!
Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса
Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса
Сториз-Инстаграм Владимира Дантеса
И последний, пока последний пункт
4. Фото
В головах всё ещё есть разделение на женское и мужское фото. Точнее выбор локации и позы. А вот на Бали хочется фоткаться везде и не думать про гендерные установки. Ну потому шо красиво, ну?)"
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Стоить добавить, что на сказочный остров от зимних холодов убежали российский певец Сергей Лазарев и телеведущая Регина Тодоренко.
Напомним, ранее Владимир Дантес удивил поклонников фото с обнаженным торсом.