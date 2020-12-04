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"Ой, да он дрыщ!" Дантес обнажил торс и порассуждал о ненависти к себе (фото)

"Ой, да он дрыщ!" Дантес обнажил торс и порассуждал о ненависти к себе (фото)
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Дантеса

Украинский певец Владимир Дантес, который ранее поздравил свою жену Надю Дорофееву с началом ее сольной карьеры, умеет привлечь к себе внимание подписчиков.

Так, на личной странице экс-участника музыкальной группы "ДиО.фильмы" в соцсети Инстаграм появилось фото, на котором Владимир позирует с оголенным торсом.

В новом посте певец признался, что раньше не понимал того, когда парни выставляли свои фотографии с торсами. "Это часто слышали от меня все мои друзья. Я искренне не понимал этого "хвастовства"- Зачем они занимаются самолюбованием? Ой, да он дрыщ! А этот жирный!" - дополнил певец.

 
 
 
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Но дальше Дантес пишет, что не полюбив себя, не полюбишь и всех вокруг: "Каждая победа другого человека - твое поражение, которое порождает ненависть в тебе. Какой же это легкий путь! Путь нелюбви".

Поэтому певец привел свое тело в форму: "Я только в самом начале пути. Пока я немного привел в порядок себя. На очереди быт/работа/отношение к людям и т.д. Поэтому осуждаю каждый плохой комментарий под любыми фотками всех людей".

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Поклонники восхитились торсом Дантеса, о чем свидетельствуют их комментарии под фото.

Ранее сообщалось, что украинский певец Владимир Дантес особенно отметил откровенное фото жены Дмитрия Монатика.

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Стиль, Владимир Дантес.

Автор:

Телеграф
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