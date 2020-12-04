Чем заняться на самоизоляции: Никита Добрынин поделился своим списком дел

Никита Добрынин и Даша Квиткова заболели COVID-19 и находятся на самоизоляции. Несмотря на то, что коронавирус подпортил планы супругов, они остаются оптимистами и делятся со своими подписчиками советами, как не унывать на карантине.
На своей странице в Инстаграме Никита Добрынин написал список того, чем можно занять себя на самоизоляции и не потерять радость.
«Праздник к нам приходит» - пишет Никита.
Так, как он и Даша заболели в преддверии новогодних праздников, то их список по большей части состоит из праздничных приготовлений. Если и вас застал коронавирус в этот период, то хоть будет время хорошенько подготовиться к Новому году.
Список интересных и полезных дел на самоизоляции от Никиты Добрынина:
Начните украшать дом к Рождеству и Новому году.
Ешьте мандарины с апельсинами.
Зажигайте свечи.
Смотрите фильмы и сериалы с новогодней атмосферой.
Звоните родным и друзьям.
Слушайте рождественскую и новогоднюю музыку.
Составьте список людей, которым вы хотите вручить подарки.
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