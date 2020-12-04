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Чем заняться на самоизоляции: Никита Добрынин поделился своим списком дел

Чем заняться на самоизоляции: Никита Добрынин поделился своим списком дел
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Никита Добрынин и Даша Квиткова заболели COVID-19 и находятся на самоизоляции. Несмотря на то, что коронавирус подпортил планы супругов, они остаются оптимистами и делятся со своими подписчиками советами, как не унывать на карантине.

На своей странице в Инстаграме Никита Добрынин написал список того, чем можно занять себя на самоизоляции и не потерять радость.

«Праздник к нам приходит» - пишет Никита.

Так, как он и Даша заболели в преддверии новогодних праздников, то их список по большей части состоит из праздничных приготовлений. Если и вас застал коронавирус в этот период, то хоть будет время хорошенько подготовиться к Новому году.

Список интересных и полезных дел на самоизоляции от Никиты Добрынина:

  • Начните украшать дом к Рождеству и Новому году.

  • Ешьте мандарины с апельсинами.

  • Зажигайте свечи.

  • Смотрите фильмы и сериалы с новогодней атмосферой.

  • Звоните родным и друзьям.

  • Слушайте рождественскую и новогоднюю музыку.

  • Составьте список людей, которым вы хотите вручить подарки.

 
 
 
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Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

Ранее, «Телеграф» писал о том, как сохранять хорошее настроение по методу супермодели Аллы Костромичевой.

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Все по теме:

Телеведущий, Никита Добрынин, Самоізоляція.

Автор:

Телеграф
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