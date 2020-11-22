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С наручниками на шее: жена Дмитрия Монатика поразила сеть глубоким декольте

С наручниками на шее: жена Дмитрия Монатика поразила сеть глубоким декольте
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Муза Дмитрия Монатика – его очаровательная супруга Ирина Демичева не устает поражать своих подписчиков откровенными кадрами. Девушка чаще публикует сдержанные образы, однако в последнее время разоткровенничалась.

На своей страничке в Инстаграм Ирина опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в черной майке, из-под которой немного виднелся кружевной бюстгальтер. Такой «наряд» отлично подчеркнул пышную грудь Ирины.

Свой образ она дополнила пышной прической, ожерельем в виде наручников на цепи и сияющими глазами.

«Сидишь молча в этот тихий золотой вечер - и так легко погружаешься в грезы..» - подписала фото Ирина.

 
 
 
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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Комментарии сразу же вспыхнули восторженными отзывами. Одними из первых комментаторов стали супруг Дмитрий Монатик, который написал «Поехали за роллами» (видимо что-то семейное), и певец Владимир Дантес, который отметил Ирину огоньками.

Ранее, Ирина уже соблазняла подписчиков подобным снимком в черном кружевном боди.

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Все по теме:

Дмитрий Монатик, Монатик, Владимир Дантес, Ирина Демичева.

Автор:

Телеграф
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