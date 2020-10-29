Жена Монатика засветила пышную грудь в Instagram - фото

Ирина Демичева муза-вдохновительница Дмитрия Монатика и по совместительству его супруга. Ирина не так часто радует подписчиков своими будничными снимками, однако результатами этой фотосессии все же решила поделиться.

На своей страничке в Инстаграме девушка опубликовала пикантный снимок. Ирина предстала на фото в черном кружевном боди, который отлично подчеркнул ее пышную грудь, и длинной плиссированной юбке такого же цвета, из-под которой видно ее стройные ноги.

Свой образ она дополнила объемной прической, жемчужным ожерельем на шее и красной помадой.

«Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно» – написала в посте Демичева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно ... Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 27 Окт 2020 в 11:23 PDT

В комментариях сразу же начали появляться восторженные отзывы. Даже звездные друзья пары Ирина и Дмитрий не устояли перед новым снимком девушки. Владимир Дантес, Евгений Кот, Даша Астафьева, Оля Цибульская, подопечные Монатика – Лида Ли и Нино Басилая - засыпали Ирину комплиментами в комментариях.

Ранее, «Телеграф» писал о новом клипе MONATIK и Лаймы Вайкуле - видео на мэшап треков «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ».