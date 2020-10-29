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Жена Монатика засветила пышную грудь в Instagram - фото

Жена Монатика засветила пышную грудь в Instagram - фото
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Ирина Демичева муза-вдохновительница Дмитрия Монатика и по совместительству его супруга. Ирина не так часто радует подписчиков своими будничными снимками, однако результатами этой фотосессии все же решила поделиться.

На своей страничке в Инстаграме девушка опубликовала пикантный снимок. Ирина предстала на фото в черном кружевном боди, который отлично подчеркнул ее пышную грудь, и длинной плиссированной юбке такого же цвета, из-под которой видно ее стройные ноги.

Свой образ она дополнила объемной прической, жемчужным ожерельем на шее и красной помадой.

«Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно» – написала в посте Демичева.

 
 
 
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Продуктивный день может завершиться и столь неожиданно ...

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

В комментариях сразу же начали появляться восторженные отзывы. Даже звездные друзья пары Ирина и Дмитрий не устояли перед новым снимком девушки. Владимир Дантес, Евгений Кот, Даша Астафьева, Оля Цибульская, подопечные Монатика – Лида Ли и Нино Басилая - засыпали Ирину комплиментами в комментариях.

Ранее, «Телеграф» писал о новом клипе MONATIK и Лаймы Вайкуле - видео на  мэшап треков «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ». 

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Все по теме:

Instagram, Снимки, Дмитрий Монатик, Монатик, Ирина Демичека.

Автор:

Телеграф
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