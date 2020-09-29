MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле

MONATIK и Лаймы Вайкуле создали уникальный мэшап, объединив собственные треки «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ». А теперь они решили порадовать поклонников и клипом на дуэтную песню.

В ярком клипе приняли участие не только Дима Монатик и Лайма Вайкуле, но и артистки MONATIK Corporation – Lida Lee и NINO. Девушки попытались воссоздать легендарные образы Лаймы.

Вообщем, клип полностью наполнен отсылками к самым ярким образам певицы. Среди самых узнаваемых — строгий костюм в стиле Чарли Чаплина, а также, наряд и танцевальные движения из оригинальных видео «На улице Пикадилли».

Ну и как всегда в клипах Монатика - танцевали все.

Работая над клипом музыкантам увы не удалось поработать вместе из-за ограничений на перелеты. Однако в конце клипа зрителей ждет маленький сюрприз.

Так здорово, что эта идея воплотилась в жизнь - сказал Монатик.

Режиссером клипа стала Таня Муиньо, которая часто сотрудничает с Димой и трудиться над клипами MONATIKа.

Лайма Вайкуле, в свою очередь, отметила, что была очень рада сотрудничать с Дмитрием. Получив его предложение артистка тут же согласилась.

Экспериментировать всегда приятно, и мне очень понравилась его фонограмма - поделилась Лайма, отметив, что Диме можно звонить часто, ведь от разговора с ним получаешь только положительные эмоции.