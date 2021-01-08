Бали без туристов: чем живет райский остров и как готовится к вакцинации от COVID-19

Те, кто давно мечтал посетить «остров тысячи храмов», как традиционно называют Бали - полюбоваться его шикарной природой, заняться серфингом на высоких волнах, познакомиться с уникальной культурой, посетить дворцы, музеи, зоопарки и парки, а может, попрактиковаться в йоге – пока что вынуждены отложить это путешествие. Из-за пандемии коронавируса Индонезия уже несколько месяцев не принимает иностранных туристов, хотя кое-кто и прорывается туда, оформив бизнес-визу. Но ведь и сами индонезийцы с нетерпением ждут открытия границ и дальнейшего улучшения ситуации.

Мы уже ознакомились с тем, как проводится вакцинация в Канаде, США, Израиле, Германии и Франции. На этот раз наша соотечественница, проживающая в настоящее время на Бали, поможет нам узнать, как к вакцинации готовится островное государство.

- Вирус там есть, около 790 тысяч случаев заболевания было за все время, и сейчас еще 112 тысяч случаев активных, - рассказывает Даша Шигаева (с ее личной “приключенческой” историей “Телеграф” вас знакомил в ноябре). - И Индонезия закрылась с 1 января по 14-е, после того, как стало известно о новом британском вирусе. Но вообще в целом руководство страны заявляет, что они хотят вакцинировать 180 млн человек из 270-ти млн населения.

Уже закупили 3 млн вакцин: при этом 1,2 млн доз какой-то китайской вакцины поступило в декабре, и еще 1,8 млн должны поступить в январе. Но я также встречала информацию о том, что государство купило какие-то “исходники” и теперь сами себе изготовят еще 30 млн доз.

Основной упор намерены сделать на 2 региона – на Яву, как самый густонаселенный остров, находящийся в топе зараженных регионов, и Бали, который не так сильно заражен, но это у них центральный регион для туризма и они хотят его очень плотно вакцинировать, чтобы можно было открыть туризм.

Как по мне, у них несколько странный подход по возрастам. То есть, в большинстве стран как Америки, так и Европы ставка делается на пожилых людей, так как среди них самая большая смертность. Индонезия же заявила, что намерена больше вакцинировать молодых. Хотя это очень растяжимое понятие “молодые”, ведь речь идет о тех, кому от 18-ти до 59-ти лет. Буквально в эти дни поступила 31 тысяча доз на Бали (это не очень много, потому что здесь проживают 4 млн), но вообще правительство планирует на Бали вакцинировать 70% населения.

- Дарья, как же сами индонезийцы относится к прививкам от COVID-19?

- Честно говоря, я с местными об этом не разговаривала, да и в соцсетях здесь только туристические экспатские группы читаю, как-то не сильно это обсуждается. Но читала, что к вакцине отношение положительное. То есть, 65% готовы вакцинироваться, 8% - против и 27% не решили. Причем, у тех, которые “против”, в основном, сомнения из-за здоровья, насколько это безопасно (типа: “не хочу, чтобы повышалась температура”) и только 10% сказали, что откажутся по религиозной причине.

Интересный момент: когда спрашивали про возможную оплату укола, получалось, что 35% готовы заплатить за вакцинацию, но малую сумму, 31% готов заплатить до 4-х долларов, 20% готовы заплатить до 8 долларов, и еще небольшой процент согласен заплатить больше этой суммы.

Если смотреть разброс по регионам, которые позитивно/негативно относятся к вакцинации, то на Бали относятся позитивно. И в целом население, более обеспеченное и более образованное, благосклоннее относится к вакцинированию. Кажется, они вообще на все готовы, только бы приехали туристы и они могли бы им сдавать свои дома, виллы, работать водителями и в ресторанах, потому что у них серьезная доля дохода зависит от туризма.

- В каких условиях сейчас живет местное население?

- С различными ограничениями. ПЦР-тесты нужны даже для внутренних перелетов по стране. Тест должен быть сделан не ранее 72-часов до вылета. Если ты летишь из-за границы, нужен тест, чтобы сесть в самолет, и по прибытии в страну также делают тест. Если он позитивный, человека отправляют в больницу, если негативный – отправляют на карантин на 5 дней в один из определенных отелей. Проживание в отеле ты оплачиваешь из своего кармана. По истечении карантина вновь делают тест, и только тогда здоровых выпускают.

На Новый год была куча ограничений: нельзя было никакие фейерверки и петарды запускать, с 30-го декабря и, кажется, до 2-го января вводился комендантский час, действовал запрет на массовые сборы людей и всякие вечеринки, поэтому большинство заведений позакрывалось в 11 часов вечера и было совсем-совсем мало салютов.

В городе повсюду много плакатов, напоминающих о необходимости носить маску, а еще перед магазинами стоят кулеры с водой и мылом, чтобы люди могли ими воспользоваться, вымыть руки.

Власти Индонезии заявили, что откроют остров Бали только после того, как там не будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом. Примечательно, что еще в октябре в провинции Бали провели имитацию вакцинации от COVID-19. Процесс включал в себя все этапы - с момента прихода пациента, проверки его температуры, обследования медицинской бригадой, которая вводит вакцину от COVID-19 - до самого ответственного момента. Таким образом руководство страны хотело показать мировому сообществу, что государство готово бороться с коронавирусом.

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлено Дарьей Шигаевой