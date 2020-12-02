Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос

В Великобритании уже на днях первыми начнут прививать население от коронавируса, пока в Украине только около половины людей готовы вакцинироваться от COVID-19 даже в случае предоставления бесплатной вакцины.

Соответствующий опрос провели 28-30 ноября среди 2,5 тысяч украинцев из всех категорий населений, - результаты исследования опубликовала группа "Рейтинг".

Так, 55% из числа опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. А 40% ответили отрицательно, даже если за вакцину не придется платить.

При этом в случае платной вакцины, то желающих вакцинироваться оказалось 35%, а 57% категорически оказались.

Интересно, что желающих получить бесплатную вакцину больше среди пожилых украинцев и жителей сельской местности, а платную - среди молодежи и жителей Киева.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. Курс вакцинации будет состоять из двух доз - 14 долларов. Некоторые украинцы получат вакцины бесплатно, но число их будет ограничено.

Также стало известно, когда первая партия вакцин от COVID-19 появится в Украине.