Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Квартиры, машина и бизнес: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе
Квартиры, машина и бизнес: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос

Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос
12:28 Сегодня Телеграф

В Великобритании уже на днях первыми начнут прививать население от коронавируса, пока в Украине только около половины людей готовы вакцинироваться от COVID-19 даже в случае предоставления бесплатной вакцины.

Соответствующий опрос провели 28-30 ноября среди 2,5 тысяч украинцев из всех категорий населений, - результаты исследования опубликовала группа "Рейтинг".

Так, 55% из числа опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. А 40% ответили отрицательно, даже если за вакцину не придется платить.

При этом в случае платной вакцины, то желающих вакцинироваться оказалось 35%, а 57% категорически оказались.

Интересно, что желающих получить бесплатную вакцину больше среди пожилых украинцев и жителей сельской местности, а платную - среди молодежи и жителей Киева.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. Курс вакцинации будет состоять из двух доз - 14 долларов.  Некоторые украинцы получат вакцины бесплатно, но число их будет ограничено.

Также стало известно, когда первая партия вакцин от COVID-19 появится в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Рейтинг, Вакцинация, Опросы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 "Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
04 Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
05 "Полный треш!" Известный врач показал "один из крутейших" рецептов от COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вейпы и электронные сигареты в Украине приравняли к обычным табачным изделиям: что изменится
Вейпы и электронные сигареты в Украине приравняли к обычным табачным изделиям: что изменится
Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос
Почти половина украинцев отказалась бы от бесплатной вакцины против коронавируса - опрос
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в фильме &quot;Собачье сердце&quot;
Умер актер, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь