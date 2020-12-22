Народ напугали: украинка рассказала, как в Канаде готовятся к вакцинации от COVID-19

В Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса, однако сторонников обязательности данного процесса стало заметно меньше за последние месяцы. Отсутствие прививки от вируса COVID-19 может привести к проблемам в повседневной жизни в стране Кленового листа.

С 1 декабря в крупнейшей провинции Канады Онтарио прекратили делать бесплатные анализы на коронавирус для тех, кому эти тесты нужны для путешествий. Есть слухи, что для посещения кинотеатров или концертов понадобится справка о прививке от COVID-19.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказала украинка Наталья, которая больше десяти лет проживает в Канаде. Она отмечает, что местные власти запугали и достали народ.

«Я настроена к вакцинации скептически и попробую ее избежать, если можно», – твердо заявила украинка.