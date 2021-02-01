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Леся Никитюк поделилась тонкостями отдыха на Мальдивах (видео)

Леся Никитюк поделилась тонкостями отдыха на Мальдивах (видео)
20:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая провела неделю отпуска на прекрасных мальдивских островах, рассказала о всех плюсах и минусах отдыха на острове Курамати.

Комплекс Kuramathi Maldives расположен на острове в пределах Мальдивского архипелага.

курамати мальдивы карта

Фото: Скриншот Google-карты - отель Kuramathi, Мальдивы

Своими впечатлениями звезда поделилась с фанатами в сториз Инстаграма.

леся никитюк на мальдивах

По словам Леси Ивановны, отель на Мальдивах она выбирала по отзывам на "букинге" (Booking.com - система интернет-бронирования отелей - ред.), а также по стоимости проживания.

"Итак, отель Курамати (Kuramathi):

  • территория - 10 баллов
  • море, вода - 10 баллов
  • обалденный риф, экскурсии - 10 баллов

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

  • питание - 10 баллов

"Не стоить тратить деньги на рестораны "а ля карт" (обычные рестораны, которые работают по записи и только по меню - ред.), того ресторана достаточно (в отеле). Просто выбросите деньги на ветер и там не сильно вкусно"

  • персонал - 8 баллов, "пока не даешь на чай. Даешь на чай - 9 баллов, но все равно не 10".

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"В принципе, очень хорошее место, классный отдых, много эмоций. Все достаточно на хорошем уровне", - рассказала телеведущая.

По словам Никитюк, отель предоставляет несколько вилл: "Бич-вилла, вилла на воде, вилла с бассейном, есть там самая крутая вилла, двухэтажная".

Также обязательно спросите у туроператора, с какой стороны брать виллу, потому что одна сторона очень шумная, там постоянно волны бьют и невозможно спать, а вторая сторона, где была Никитюк, там очень тихо и "мега классно": "А самое главное, это сразу риф. Одеваешь ласты, ныряешь, плаваешь, смотришь подводный мир".

В каждой из них есть история: Леся Никитюк показала "фотки из прошлого"

Кроме этого, звезда рассказала, что когда вы выбираете трансфер к отелю, гидросамолет или лодка, то лучше брать лодку.

"Берите лодку, таки дешевле и прикольнее по воде, через море. Дельфины сопровождали, говорили: "Леся Ивановна, привет!"", - подшутила Никитюк.

 
 
 
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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Туризм, Мальдивы, Леся Никитюк, Курамати.
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