В каждой из них есть история: Леся Никитюк показала "фотки из прошлого"

19 января на ютуб-канале Дмитрия Гордона вышло новое интервью, главной героиней которого стала Леся Никитюк. В ходе разговора с телеведущей поднялись вопросы об ее участие в тревэл-шоу “Орел и решка”.

Видимо воспоминания о шоу так нахлынули Лесю, что на своей странице в Инстаграме она опубликовала архивные снимки со съемок “Орла и решки”.

“Фотки с прошлого так греют душу. В каждой из них есть история” - подписала снимки Леся, добавив описание к каждому фото.

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Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк призналась, понравилось ли ей участвовать в "Танцах со звездами".