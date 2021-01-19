Это не моя зона комфорта: Леся Никитюк об участии в “Танцах со звездами”

В 2018 году популярная украинская телеведущая Леся Ивановна Никитюк приняла участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Тогда, она проиграла Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой, заняв вместе со своим партнером Максом Ежовым второе место.

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19 января на ютуб-канале Дмитрия Гордона вышло новое интервью, главной героиней которого стала Леся Никитюк. В ходе разговора леди Ле призналась, понравилось ли ей участвовать в "Танцах со звездами".

Оказалось, что Никитюк не была в особом восторге от этого. И дело не в том, что болели ноги, руки, спина...

"Танцы - это не моя зона комфорта" - говорит телеведущая.

Леся Ивановна призналась, что очень тяжело было психологически, когда пошла волна критики. Никитюк - очень впечатлительная личность, и критика способна повлиять на нее.

Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк рассказала об интересных и рискованных моментах, которые случались с ней во время съемок программы “Орел и решка”.