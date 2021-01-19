Морские крокодилы, неудачная высадка на ледник и опасный прыжок в Макао: Леся Никитюк об опасных ситуациях во время съемок “Орла и решки”

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк дала большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказала о своей жизни, семье и карьере. В том числе и рассказала об интересных и рискованных моментах, которые случались с ней во время съемок программы “Орел и решка”.

“Много было рисков. И много было историй, случаев о которых никто не знает” - говорит Леся.

К примеру, во время съемок в Швейцарии, когда Леся с режиссером и оператором полетели на вертолете на ледник, с ней случилась довольно-таки опасная “история”. В момент, когда Никитюк выходила из вертолета, он проседает, и огромные лопасти срезают волосы на ее макушке. К счастью, Лесб сильно не зацепило, но “оператор побледнел”.

Второй случай случился во время путешествия на Соломоновы острова. После подводной съемки, Никитюк напросилась поплавать в океане. Напомним, что Леся Ивановна долгое время занималась плаваньем. Когда она отплыла от лодки, их гид попросил Лесю не двигаться, чем ее очень напугал.

“Я включила все турбины, все свои четыре ноги и пять рук и рынулась к лодке” - рассказывает Леся.

Их гид не сказал, как потом оказалось, что же там было на самом деле, чтобы видимо не пугать телеведущую еще больше. Однако позже, леди Ле узнала, что туризм на Соломоновых островах не так сильно развит, потому что в этом месте очень много морских крокодилов. И один из которых чуть не лишил ее ног.

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Также, народная любимица рассказала об опасном прыжке в Макао. Все 233 метра тогда затянуло белым густым туманом, и при прыжке ты просто не видишь куда ты летишь. Один из мужчин, который там находился, даже описался

Леся Никитюк призналась, что ранее эти истории не рассказывала даже родителям.

Ранее, “Телеграф” писал, как Владимир Зеленский помог ей попасть в программу “Орел и решка”.