Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспетиктивах в 2021 году
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспетиктивах в 2021 году
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Киеве: среди пострадавших полицейская (эксклюзивные фото и видео)
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Киеве: среди пострадавших полицейская (эксклюзивные фото и видео)
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)
Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)

Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в кружевном бюстгальтере (фото)

Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в кружевном бюстгальтере (фото)
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк активно ведет свою страницу в Инстаграме, где показывает свою жизнь подписчикам. Девушка не стесняется делиться и пикантными снимками, на которых предстает в белье, демонстрируя свою фигуру.

13 января на странице леди Ле и появились подобные кадры. Ведущая продемонстрировала сексуальный образ, появившись перед камерой в откровенном кружевном бюстгальтере, похваставшись своей грудью.

"Я так всегда утром выгляжу. А вы?"– с юмором подписала снимки Леся Ивановна.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Новые снимки теледивы сразу же взбудоражили ее подписчиков, да и не только. Даже народная артистка Украины Ольга Сумская не смогла просто пролистнуть фото, не оставив комментарий.

сумська

Также под снимками можно заменить и юморные коменты от Андрея Беднякова и Владимира Остапчука.

бедняков

остапчук

Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк поделилась своим “способом” уменьшения талии после новогодних праздников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 214

Все по теме:

Телеведущая, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
02 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
03 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
04 Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
05 Шмыгаль пообещал увеличить субсидии некоторым украинцам: кому повезет с выплатами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВОЗ дали прогноз на второй год пандемии коронавируса и собираются на срочное заседание
В ВОЗ дали прогноз на второй год пандемии коронавируса и собираются на срочное заседание
Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму
Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Архив ихтамнетов: показательные фото российских военных на Донбассе разозлили сеть
Архив ихтамнетов: показательные фото российских военных на Донбассе разозлили сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь