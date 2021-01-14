Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в кружевном бюстгальтере (фото)

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк активно ведет свою страницу в Инстаграме, где показывает свою жизнь подписчикам. Девушка не стесняется делиться и пикантными снимками, на которых предстает в белье, демонстрируя свою фигуру.
13 января на странице леди Ле и появились подобные кадры. Ведущая продемонстрировала сексуальный образ, появившись перед камерой в откровенном кружевном бюстгальтере, похваставшись своей грудью.
"Я так всегда утром выгляжу. А вы?"– с юмором подписала снимки Леся Ивановна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Новые снимки теледивы сразу же взбудоражили ее подписчиков, да и не только. Даже народная артистка Украины Ольга Сумская не смогла просто пролистнуть фото, не оставив комментарий.
Также под снимками можно заменить и юморные коменты от Андрея Беднякова и Владимира Остапчука.
Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк поделилась своим “способом” уменьшения талии после новогодних праздников.