Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в кружевном бюстгальтере (фото)

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк активно ведет свою страницу в Инстаграме, где показывает свою жизнь подписчикам. Девушка не стесняется делиться и пикантными снимками, на которых предстает в белье, демонстрируя свою фигуру.

13 января на странице леди Ле и появились подобные кадры. Ведущая продемонстрировала сексуальный образ, появившись перед камерой в откровенном кружевном бюстгальтере, похваставшись своей грудью.

"Я так всегда утром выгляжу. А вы?"– с юмором подписала снимки Леся Ивановна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Новые снимки теледивы сразу же взбудоражили ее подписчиков, да и не только. Даже народная артистка Украины Ольга Сумская не смогла просто пролистнуть фото, не оставив комментарий.

Также под снимками можно заменить и юморные коменты от Андрея Беднякова и Владимира Остапчука.

Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк поделилась своим “способом” уменьшения талии после новогодних праздников.