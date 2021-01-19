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Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте

Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Успешная на украинском телевидении ведущая Леся Никитюк, которая ранее продемонстрировала фигуру в кружевном белье, рассказала в интервью Дмитрию Гордону, как ей удалось пробиться в шоу-бизнес.

Как оказалось, стать телеведущей в популярной тревел-программе "Орел и решка" Никитюк помог, на тот момент генеральный продюсер телеканала "Интер" и один из судей шоу "Рассмеши комика", Владимир Зеленский, сообщает издание "ГОРДОН". Отметим, что в юмористическом проекте Леся не единожды принимала участия.

"Тогда Жанна Бадоева (первая ведущая проекта) решила сделать себе отпуск - и ушла из проекта. И они искали новую ведущую. Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал все тогда на канале. Ему (члены съемочной группы) показали тех людей, которых они считали нужным взять на проект. Он сказал: "Нет, давайте попробуйте... Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее". И позвонили сначала не мне - там еще была одна девочка-блондинка. Он опять сказал: "Не-не, не эта. Вот эта", - призналась телеведущая.

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После этого Никитюк успешно прошла кастинг и ее утвердили на роль ведущей. В знак благодарности Леся подарила Зеленскому вышитую бисером картинку, сделанную вместе с кумой: "И мы вышивали ему портрет такой: Украина, и все области вышиты разным орнаментом. Там, где Кривой Рог, - была цифра "95"".

Как ранее сообщал "Телеграф", Леся Никитюк поделилась лайфхаком, как быстро и без мук "похудеть" в талии.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Дмитрий Гордон, Леся Никитюк.
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