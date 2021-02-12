"Я их называю "эти дни": Остапчук рассказал, как справляется с эмоциональным выгоранием

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук раскрыл секреты эмоционального восстановления после тяжелых рабочих будней. Этим он поделился с полном интервью изданию "Телеграф".

По словам шоумена, с профессиональным выгоранием он борется с помощью тишины, книг или просмотра какого-нибудь фильма или передачи.

"Стоит понимать, что у "людей сцены" обмен энергией со зрителями происходит в разы сильнее, чем в любой другой профессии. Ты очень много отдаешь в эмоциональном плане. Поэтому, конечно же, бывает выгорание, упадки, и тогда очень важно распознать такие дни (я их называю "эти дни") и просто побыть наедине с собой. В такие дни я практически ни с кем не разговариваю, много читаю, смотрю и всячески уделяю себе время", - рассказал телеведущий.

View this post on Instagram A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

View this post on Instagram A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Напомним, ранее Владимир Остапчук признался, кто является его фаворитом в звездном маскарадном шоу "Маска", а также, что помогло шоумену достичь успеха на телевидении.