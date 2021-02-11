Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии

Известная телеведущая и актриса Василиса Фролова (наст. имя Юлия Фролова - ред.), о беременности которой стало известно в ноябре 2020 года, снова приняла участие в откровенной фотосессии несмотря на то, что находится на последних месяцах.

Новые снимки, на которых звезда предстала в сексуальном черном белье, появились на официальной странице Фроловой в Инстаграме.

В новом посте телеведущая рассказала о своем опыте "будущей мамочки", а также опровергла распространенные мифы о беременности.

"На 9-м месяце женское сердце увеличивается в полтора раза, потому что нужно гонять гораздо больше крови, только через плаценту ежеминутно проходит 500мл", - написала Василиса. "Вообще то увеличивается все. Но я почему-то была уверена, что изменятся черты лица, мой нос-то точно станет больше, но нет. Все это мифы".

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Василиса Фролова составила небольшой список из мифов, которые не коснулись ее за все время "интересного положения":

надо есть за двоих (кушаем, сколько захочу - набрала 7 кг) пока.

(кушаем, сколько захочу - набрала 7 кг) пока. хочется только соленое (напротив, объедаюсь сладкими пирожными и шоколадом, особенно на ночь), но потом можно и квашеной капусткой заполировать.

(напротив, объедаюсь сладкими пирожными и шоколадом, особенно на ночь), но потом можно и квашеной капусткой заполировать. нельзя красить волосы и ногти гель-лаком (фигня полная, но и не хочется этого совсем, я не красила ногти уже 7 месяцев, так приятно ходить с детским "нетронутым" маникюром, волосы не выпадают, а наоборот становится лучше, поэтому и красить его не хочется.

отеки . Все 9 месяцев я жду их, тем более имела к ним склонность. Но о, чудо, они так и не появились! И это, как оказалось, не зависит от количества выпитой воды, а только от соли и питание. Ранее они появлялись от вина, а сейчас у меня совершенно нормальные кости на лодыжках и размер ноги не изменился.

. Все 9 месяцев я жду их, тем более имела к ним склонность. Но о, чудо, они так и не появились! И это, как оказалось, не зависит от количества выпитой воды, а только от соли и питание. Ранее они появлялись от вина, а сейчас у меня совершенно нормальные кости на лодыжках и размер ноги не изменился. надо больше витаминов. Всегда видела в аптеках комплексы для беременных и была уверена, что это обязательно. Наоборот, благодаря контролю (сколько анализов я сдаю сейчас, не сдавала за всю жизнь) я принимаю чисто то, что мне нужно. Поэтому, все показатели контролируются врачами и регулируются именно теми витаминами, которых требует мой организм именно в это время. Например, сейчас я уже вообще ничего дополнительно не принимаю и очень этому рада, чего от всего своего увеличенного сердца и вам желаю.

Добавим, что Василиса Фролова является украинской телеведущей, моделью и актрисой. Родилась в Харькове, а свою карьеру на телевидении начинала с участия в различных конкурсах красоты. Дважды заслужила титул Miss Body Beautiful of the world в Сингапуре и Турции.

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Ранее Василиса Фролова, находясь в положении, заболела коронавирусом.