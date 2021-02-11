Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
В Украине уже больше 24 тысяч жертв коронавируса
В Украине уже больше 24 тысяч жертв коронавируса
Тина Кароль и Потап еще в резерве? Украинцы обсуждают поход Вирастюка в депутаты от "Слуги народа"
Тина Кароль и Потап еще в резерве? Украинцы обсуждают поход Вирастюка в депутаты от "Слуги народа"
В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу
В Киев снова не пускают фуры: когда можно будет попасть в столицу

Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии

Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram Василисы Фроловой

Известная телеведущая и актриса Василиса Фролова (наст. имя Юлия Фролова - ред.), о беременности которой стало известно в ноябре 2020 года, снова приняла участие в откровенной фотосессии несмотря на то, что находится на последних месяцах.

Новые снимки, на которых звезда предстала в сексуальном черном белье, появились на официальной странице Фроловой в Инстаграме.

В новом посте телеведущая рассказала о своем опыте "будущей мамочки", а также опровергла распространенные мифы о беременности.

"Найду эту сволочь": Злата Огневич в слезах рассказала, что стала жертвой афериста (видео)

"На 9-м месяце женское сердце увеличивается в полтора раза, потому что нужно гонять гораздо больше крови, только через плаценту ежеминутно проходит 500мл", - написала Василиса. "Вообще то увеличивается все. Но я почему-то была уверена, что изменятся черты лица, мой нос-то точно станет больше, но нет. Все это мифы".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Василиса Фролова составила небольшой список из мифов, которые не коснулись ее за все время "интересного положения":

  • надо есть за двоих (кушаем, сколько захочу - набрала 7 кг) пока.
  • хочется только соленое (напротив, объедаюсь сладкими пирожными и шоколадом, особенно на ночь), но потом можно и квашеной капусткой заполировать.
  • нельзя красить волосы и ногти гель-лаком (фигня полная, но и не хочется этого совсем, я не красила ногти уже 7 месяцев, так приятно ходить с детским "нетронутым" маникюром, волосы не выпадают, а наоборот становится лучше, поэтому и красить его не хочется.

Я точно не жаворонок: Соломия Витвицкая рассказала, как ей удается все успевать

  • отеки. Все 9 месяцев я жду их, тем более имела к ним склонность. Но о, чудо, они так и не появились! И это, как оказалось, не зависит от количества выпитой воды, а только от соли и питание. Ранее они появлялись от вина, а сейчас у меня совершенно нормальные кости на лодыжках и размер ноги не изменился.
  • надо больше витаминов. Всегда видела в аптеках комплексы для беременных и была уверена, что это обязательно. Наоборот, благодаря контролю (сколько анализов я сдаю сейчас, не сдавала за всю жизнь) я принимаю чисто то, что мне нужно. Поэтому, все показатели контролируются врачами и регулируются именно теми витаминами, которых требует мой организм именно в это время. Например, сейчас я уже вообще ничего дополнительно не принимаю и очень этому рада, чего от всего своего увеличенного сердца и вам желаю.

Добавим, что Василиса Фролова является украинской телеведущей, моделью и актрисой. Родилась в Харькове, а свою карьеру на телевидении начинала с участия в различных конкурсах красоты. Дважды заслужила титул Miss Body Beautiful of the world в Сингапуре и Турции.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by VasyaFrolova (@vasyafrolova)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Ранее Василиса Фролова, находясь в положении, заболела коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 426

Все по теме:

Беременность, Фотосессии, Василиса Фролова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
02 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
03 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного
Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
В Москве трое школьниц чуть одновременно не покончили жизнь самоубийством: подробности
В Москве трое школьниц чуть одновременно не покончили жизнь самоубийством: подробности
Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии
Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь