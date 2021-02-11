Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии

Известная телеведущая и актриса Василиса Фролова (наст. имя Юлия Фролова - ред.), о беременности которой стало известно в ноябре 2020 года, снова приняла участие в откровенной фотосессии несмотря на то, что находится на последних месяцах.
Новые снимки, на которых звезда предстала в сексуальном черном белье, появились на официальной странице Фроловой в Инстаграме.
В новом посте телеведущая рассказала о своем опыте "будущей мамочки", а также опровергла распространенные мифы о беременности.
"На 9-м месяце женское сердце увеличивается в полтора раза, потому что нужно гонять гораздо больше крови, только через плаценту ежеминутно проходит 500мл", - написала Василиса. "Вообще то увеличивается все. Но я почему-то была уверена, что изменятся черты лица, мой нос-то точно станет больше, но нет. Все это мифы".
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Василиса Фролова составила небольшой список из мифов, которые не коснулись ее за все время "интересного положения":
Добавим, что Василиса Фролова является украинской телеведущей, моделью и актрисой. Родилась в Харькове, а свою карьеру на телевидении начинала с участия в различных конкурсах красоты. Дважды заслужила титул Miss Body Beautiful of the world в Сингапуре и Турции.
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Ранее Василиса Фролова, находясь в положении, заболела коронавирусом.