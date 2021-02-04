Беременная Василиса Фролова засветила грудь в новой фотосессии

В ноябре 2020 года украинская ведущая Василиса Фролова поделилась с миром радостной новостью - она впервые станет мамой. 42-летняя Василиса не боится рожать и вовсю наслаждается своей беременностью.

Как и большинство будущих мамочек, Фролова устраивает себе так называемые “беременные” фотосессии. Однако теле- и радиоведущая и тут выделилась. Она решила сделать заменить "летящий тюль", в котором зачастую делают снимки беременные, на черное платье с откровенным вырезом и шляпку в виде ушек мышки.

"А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле?" - подписала снимки Василиса.

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Подписчики пришли в восторг от новых кадров и засыпали комментарии комплиментами.

Отметим, что это не первая подобная фотосессия Фроловой. В преддверии Нового года 2021 ведущая опубликовала серию снимков, на которых предстала только с бенгальскими огоньками в руках.

Ранее, "Телеграф" писал, что Василиса Фролова рассказала, как ее игнорировали и хамили в одной из больниц Киева.