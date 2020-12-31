Скачать
Четверг, 31.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
Пенсии с 1 января вырастут: кому ждать дополнительных денег (инфографика)
Пенсии с 1 января вырастут: кому ждать дополнительных денег (инфографика)
Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)
Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)
Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году
Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году

Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото

Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В преддверии Нового года украинская ведущая Василиса Фролова, которая ожидает появления на свет своего первенца, поразила своих подписчиков обнаженными снимками.

Ведущая опубликовала на своей странице в Инстаграм серию снимков, на которых предстала только с бенгальскими огоньками в руках - Василиса позирует полностью голой.

«При надежде на 2021» - подписала снимки Фролова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Подписчики ведущей были поражены такой откровенностью, и засыпали ее комплиментами в комментариях.

«Вау», «Красотка», «Невероятная», «Обалдеть. Красотка невероятная», «Богиня», «Шикарная, «Слов нет», «Фантастически», «Самая красивая», «Очень круто» - пишут в сети.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Фролова подхватила коронавирус – ведущая показала, как ходила сдавать тест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ведущая, Новый год, Василиса Фролова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Он точно больной": в новогоднем поздравлении Путина подметили неладное (видео)
02 Еще два дома упали в воронку: новые подробности о пострадавших оползня в Норвегии
03 Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится
04 Пенсии с 1 января вырастут: кому ждать дополнительных денег (инфографика)
05 С наступающим Новым 2021 годом! Красивые анимированные поздравления на любой вкус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Накануне Нового года киевлянка нашла на пороге квартиры младенца
Накануне Нового года киевлянка нашла на пороге квартиры младенца
Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение
Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение
В сеть слили базу данных поездок отравителей Навального: в ней есть совпадения с маршрутами политика
В сеть слили базу данных поездок отравителей Навального: в ней есть совпадения с маршрутами политика
В последний день года умер звезда фильмов про Анжелику
В последний день года умер звезда фильмов про Анжелику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь