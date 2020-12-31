Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото

В преддверии Нового года украинская ведущая Василиса Фролова, которая ожидает появления на свет своего первенца, поразила своих подписчиков обнаженными снимками.

Ведущая опубликовала на своей странице в Инстаграм серию снимков, на которых предстала только с бенгальскими огоньками в руках - Василиса позирует полностью голой.

«При надежде на 2021» - подписала снимки Фролова.

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Подписчики ведущей были поражены такой откровенностью, и засыпали ее комплиментами в комментариях.

«Вау», «Красотка», «Невероятная», «Обалдеть. Красотка невероятная», «Богиня», «Шикарная, «Слов нет», «Фантастически», «Самая красивая», «Очень круто» - пишут в сети.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Фролова подхватила коронавирус – ведущая показала, как ходила сдавать тест.