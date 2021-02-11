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"Найду эту сволочь": Злата Огневич в слезах рассказала, что стала жертвой афериста (видео)

"Найду эту сволочь": Злата Огневич в слезах рассказала, что стала жертвой афериста (видео)
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Златы Огневич

Украинскую певицу Злату Огневич, которая недавно снялась в роскошной фотосессии, "развели" на огромную сумму денег.

О том, что артистка стала жертвой мошенников, звезда со слезами на глазах рассказала на своей странице в Инстаграме.

Как оказалось, год назад якобы от ее имени в одного из известных украинских брендов была взята предоплата в размере пяти тысяч долларов в обмен на предоставления рекламы. Вероятно, теперь бренд потребовал от Огневич предоставить рекламу или же вернуть деньги обратно.

 
 
 
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A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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Артистка отметила, что теперь планирует найти афериста и заставить ответить за свой поступок и за то, что ее имя "было смешано с грязью".

Злата Огневич

Злата Огневич

Кроме этого певица надеется, что данная ситуация станет уроком всем брендам и рекламодателям для того, чтобы всегда напрямую искать контакты представителей артиста, а не через посредников.

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Напомним, что Злата Огневич (наст. имя Инна Бордюг) является известной украинской певицей. В 2013 году она стала представителем на конкурсе песни "Евровидение", на котором заняла 3 место.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

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Мошенничество, Аферисты, Злата Огневич.
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