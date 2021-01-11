"В своем репертуаре": Злата Огневич оголила плечи (фото)

Известная украинская певица, представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013" Злата Огневич, которая поздравила своих фанатов с рождественскими праздниками, поделилась новыми кадрами из стильной фотосессии.

Воодушевляющие снимки были размещены артисткой на личной странице в Инстаграме.

"И так бывает, обо всем забываю, с Тобою - летаю", - загадочно подписала фото певица.

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Также Огневич поделилась еще одним снимком, который безумно понравился ее поклонникам в соцсети.

"Для чего человеку Душа?" - спрашивает Злата у подписчиков.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Фанаты исполнительницы акцентировали внимание на завораживающую красоту своей любимицы, о чем свидетельствуют их комментарии к фото.

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

View this post on Instagram A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, что украинскую певицу Злату Огневич называют одной из самых завидных холостячек страны.