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"В своем репертуаре": Злата Огневич оголила плечи (фото)

"В своем репертуаре": Злата Огневич оголила плечи (фото)
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Златы Огневич

Известная украинская певица, представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013" Злата Огневич, которая поздравила своих фанатов с рождественскими праздниками, поделилась новыми кадрами из стильной фотосессии.

Воодушевляющие снимки были размещены артисткой на личной странице в Инстаграме.

"И так бывает, обо всем забываю, с Тобою - летаю", - загадочно подписала фото певица.

 
 
 
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Также Огневич поделилась еще одним снимком, который безумно понравился ее поклонникам в соцсети.

"Для чего человеку Душа?" - спрашивает Злата у подписчиков.

 
 
 
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Фанаты исполнительницы акцентировали внимание на завораживающую красоту своей любимицы, о чем свидетельствуют их комментарии к фото.

 
 
 
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Напомним, что украинскую певицу Злату Огневич называют одной из самых завидных холостячек страны.

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Все по теме:

Фотосессия, Стиль, Злата Огневич.

Автор:

Телеграф
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