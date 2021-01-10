"Я ревнивая безумно": Даша Астафьева оголила грудь на фото

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, известная певица и модель Даша Астафьева, которая недавно похвасталась зимним образом в шапке, опубликовала новые откровенные фотографии.

Так, пикантные черно-белые снимки появились на официальном аккаунте звезды в Инстаграме.

К фотографиям Астафьева приложила пост, в котором рассказала о своих впечатлениях от недавно прочитанной книги Марины Степновой "Женщины Лазаря".

"Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей... часто это литература, музыка, предметы искусства.. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня", - написала бывшая солистка группы NikitA.

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"Марина Степнова "Женщины Лазаря". Отрываю от себя... а вдруг, в вашей жизни это такой же жизненно-важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно) Порой, мы не замечаем магию, потому что не ждём, и сложно верить в неё, если не ждёшь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала!" - поделилась с поклонниками Астафьева.

Ранее сообщалось, что 35-летняя украинская звезда Даша Астафьева побывала перед Новым годом в Доминиканской Республике.