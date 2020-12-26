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Суббота, 26.12.2020
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Даша Астафьева показала, как красиво носить зимнюю шапку (фото)

Даша Астафьева показала, как красиво носить зимнюю шапку (фото)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Астафьевой

Один из секс-символом украинского шоу-бизнеса, 35-летняя певица и модель Даша Астафьева перед новогодними праздниками вернулась с отдыха в Доминиканской Республике.

Звезда постепенно привыкает к холодам и уже хвастается зимними образами у себя в Инстаграм.

"Обожаю вязаные вещи! Как человек который владеет этим мастерством, знаю, сколько терпения и любви вкладывается в каждую из них.. В моём зимнем гардеробе 70% - это тёплые кашемировые или шерстяные шедевры! Люблю, когда уютно так, будто о тебе позаботился родной человек!" - призналась артистка.

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Поклонники Астафьевой отметили, что она очень мило смотрится с шапочкой на голове, несмотря на то, что этот головной убор подходит не каждой красавице.

Напомним, что украинская звезда Даша Астафьева очень любит делиться со своими фанатами откровенными фотографиями, а все потому, что публичная личность не боится поднимать интимные вопросы.

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Все по теме:

Даша Астафьева, Стиль.

Автор:

Телеграф
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