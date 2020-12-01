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Астафьева блеснула аппетитными формами на отдыхе в Доминикане (фото)

Астафьева блеснула аппетитными формами на отдыхе в Доминикане (фото)
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Астафьевой

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая не боится открыто говорить о сексе и своих желаниях, отдыхает сейчас в Доминиканской Республике. Звезда отлично проводит время занимаясь серфингом и публикуя откровенные снимки в купальниках на фоне тропических пейзажей.

Очередные фото появились на официальном аккаунте Астафьевой в Инстаграме. На них певица показывает ослепительную фигуру в голубом купальнике, демонстрируя при этом свои аппетитные формы.

"Подслушано утром: - Дывыфь, Дафа АфФтафева пифла! (с вафлей во рту) Тиффани и не снились такие завтраки)", - сопроводила подписью фото секс-символ отечественного шоу-бизнеса.

Поклонники, а также коллеги звезды, оставили множество одобрительных и похвальных отзывов о ее сногсшибательной фигуре.

Также Астафьева постит, как занимается в школе серфинга Macao Surf Camp. Судя по роликам, у нее это получается очень хорошо.

Ранее "Телеграф" писал, как известная певица Даша Астафьева поразила фанатов шикарным, чувственным образом.

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Даша Астафьева, Доминикана.

Автор:

Телеграф
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