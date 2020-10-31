"Не стесняться!" Даша Астафьева поразмышляла о сексе

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева не стесняется принимать участие в откровенных фотосессиях и акцентировать внимание на своей сексуальности и раскрепощенности.

На своей официальной странице в Инстаграме 35-летння певица и модель подняла тему секса, а также призналась, что у нее также есть сомнения по поводу своих откровенных фотографий, которые Астафьева выставляет на всеобщее обозрение.

"Как часто вы готовы обсуждать тему секса с посторонними людьми? Ведь многим из нас прилетает за излишнюю откровенность и возможность обнажаться, тут речь не только о теле.. Несмотря на то, что на моей странице появляется контент 18+ даже я испытываю сомнения, стоит ли что-то говорить, или показывать..." - призналась Астафьева.

Фото с Instagram Даши Астафьевой

Известная артистка отмечает, что секс является дня нее движущей силой по жизни. Даша вспомнила, что ее всегда обвиняли в излишней откровенности, как она становилась примером необоснованной агрессии и обвинений.

"Я хочу стать в защиту искренности своей природы! На сексуальной энергии строится все", - заявила певица, в очередной раз напомнив, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает развиваться, узнавать себя через удовольствие.

Астафьева призвала своих поклонников не делать табу из естественного желания каждого человека познать себя: "Важно об этом говорить, не стесняться!"

Подписчики звезды полностью согласились с позицией своей любимицы, в том числе и ведущий Алексей Дурнев.

Как ранее писал "Телеграф", украинская звезда Даша Астафьева поделилась с подписчиками новым фото, на котором позирует в неожиданном для себя образе.