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Суббота, 09.01.2021
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Звезда "Великолепного века" во второй раз стала мамой (фото)

Звезда "Великолепного века" во второй раз стала мамой (фото)
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Meryem Uzerli

37-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая для украинского зрителя известна благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", стала мамой во второй раз. Знаменитость родила девочку, которую назвала Лили.

Радостной новостью актриса поделилась на своей личной странице в Инстаграме. В сообщении Мерьем сказано, что девочка появилась на свет 8 января.

"Вчера. 08.01.2021. Дорогая моя ЛИЛИ КОИ... ЛАРА ДЖЕМИМА, ПАПА И Я так рады приветствовать тебя в нашей СЕМЬЕ. Мы так счастливы, что ты присоединились к нам... Будь под защитой всегда...", - написала актриса.

 
 
 
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Напомним о том, что о беременности Мерьем Узерли стало известно в сентябре прошлого года. Позже актриса заговорила о свадьбе с американским бизнесменом, имя которого звезда "Великолепного века" до сих пор не раскрывает.

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Мерьем также воспитывает дочь Лару, которая родилась в 2014 году. Отец девочки, турецкий бизнесмен Джан Атеша, не принимает никакого участия в жизни 6-летнего ребенка.

 
 
 
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Ранее известная актриса Мерьем Узерли поделилась с фанатами архивным снимком.

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Дети, Мерьем Узерли.

Автор:

Телеграф
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