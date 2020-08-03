Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)

Звезда нашумевшего турецкого сериала "Великолепный век", актриса Мерьем Узерли покорила сеть своей красотой.

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли не перестает радовать поклонников своей сногсшибательной красотой.

Так, на своей странице она поделилась интересным коллажем из двух фото.

На левой части коллажа изображено ее архивный снимок, сделанное в 1995 году, в то время как на правой части — свежее фото, датированное 2020 годом.

Переглянути цей допис в Instagram 19952020 Допис, поширений meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 2 Сер 2020 р. о 12:44 PDT

"1995 и 2020", — написала звезда в подписи.

Звезда получила множество положительных откликов в комментариях. Поклонники отмечали, что Узерли нисколько не изменилась за эти годы:

"Абсолютно не изменилась", "Как всегда красотка", "Невероятно, ты стала даже красивее!", "Красотка Хюррем Султан", — писали пользователи Instagram.

Ранее Мерьем Узерли позировала в платье с цветочным принтом, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.