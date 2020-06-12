Звезда "Великолепного века" порадовала поклонников своей естественной красотой (Фото)

Мерьем Узерли активный пользователь соцсетей, ее страница насчитывает шесть миллионов подписчиков. Актриса часто делится со своими поклонниками личными фото и подробностями жизни.
Так, сегодня, 12-го июня, звезда опубликовала новое фото.
Знаменитость позирует в платье с цветочным принтом, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
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Фолловеры пришли в восторг от нового фото любимой актрисы. Они ждут ее появление в новых проектах.
Напомним, что известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли в 2011 году получила главную роль в сериале "Великолепный век". Артистка безупречно сыграла воинственную Хюррем-султан, которая борется за свое счастье. На данный момент Узерли живет в Германии и воспитывает шестилетнюю дочь Лару.