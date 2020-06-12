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Звезда "Великолепного века" порадовала поклонников своей естественной красотой (Фото)

Звезда "Великолепного века" порадовала поклонников своей естественной красотой (Фото)
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram
36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью.

Мерьем Узерли активный пользователь соцсетей, ее страница насчитывает шесть миллионов подписчиков. Актриса часто делится со своими поклонниками личными фото и подробностями жизни.

Так, сегодня, 12-го июня, звезда опубликовала новое фото.

Знаменитость позирует в платье с цветочным принтом, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

 
 
 
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Фолловеры пришли в восторг от нового фото любимой актрисы. Они ждут ее появление в новых проектах.

Звезда "Великолепного века" показала свою 6-летнюю дочь (Фото)

Напомним, что известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли в 2011 году получила главную роль в сериале "Великолепный век". Артистка безупречно сыграла воинственную Хюррем-султан, которая борется за свое счастье. На данный момент Узерли живет в Германии и воспитывает шестилетнюю дочь Лару.

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Великолепный век, Мерьем Узерли.

Автор:

Телеграф
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