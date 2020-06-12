Звезда "Великолепного века" порадовала поклонников своей естественной красотой (Фото)

36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью.

Мерьем Узерли активный пользователь соцсетей, ее страница насчитывает шесть миллионов подписчиков. Актриса часто делится со своими поклонниками личными фото и подробностями жизни.

Так, сегодня, 12-го июня, звезда опубликовала новое фото.

Знаменитость позирует в платье с цветочным принтом, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

View this post on Instagram A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Jun 12, 2020 at 9:48am PDT

Фолловеры пришли в восторг от нового фото любимой актрисы. Они ждут ее появление в новых проектах.

Напомним, что известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли в 2011 году получила главную роль в сериале "Великолепный век". Артистка безупречно сыграла воинственную Хюррем-султан, которая борется за свое счастье. На данный момент Узерли живет в Германии и воспитывает шестилетнюю дочь Лару.