Звезда "Великолепного века" показала свою 6-летнюю дочь (Фото)

Новости шоу бизнеса:Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли очень редко делится фотографиями своей личной жизни, но иногда все же делает исключения для своих подписчиков.

Мерьем Узерли стала известна широкой публике после выхода на экраны телесериала "Великолепный век". После этого за жизнью актрисы стали следить миллионы поклонников, которые не пропускают ни единой возможности узнать о любимой артистке как можно больше информации. Сама Мерьем не спешит раскрывать подробности личной жизни. Только недавно она показала свою маму, братьев и красавицу сестру. А сегодня представила широкой публике свою маленькую дочь, которую родила от известного турецкого бизнесмена.

Так, на своей официальной страничке в Instagram Мерьем опубликовала фото, где запечатлена с дочерью Ларой. Мерьем в коротком платье в цветочный принт, поверх которого наброшен светлый плащ.

Девочка в розовой футболке, сиреневой юбочке и красной кофте - такая же модница, как и звездная мама. Жаль, что на малышке надеты очки, иначе можно было поподробнее рассмотреть ее лицо.

View this post on Instagram A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on May 24, 2020 at 2:39am PDT

Напомним, что Мерьем Узерли воспитывает дочь одна. Отец ребенка оставил актрису, как только узнал о ее беременности. В своих нечастых интервью Мерьем рассказывала, что Лара в последнее время стала все чаще говорить, о своем желании иметь братика или сестричку. Надеемся, что актриса прислушается к дочери и желание малышки обязательно сбудется.