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Мерьем Узерли поучаствовала в новой стильной фотосессии

Мерьем Узерли поучаствовала в новой стильной фотосессии
20:28 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Турецко-немецкая актриса примерила пикантный наряд.

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли регулярно радует поклонников новыми фотографиями с различных фотосессий, на которых предстает порой в довольно неожиданных образах.

А в этот раз актриса приняла участие в стильном фотопроекте, который снимали в Лос-Анджелесе. Несколькими кадрами со съемки Мерьем поделилась в сети.

На странице в Instagram Узерли опубликовала фотографии, на которых позирует в платье телесного цвета. Такой наряд создал иллюзию, что знаменитость обнажена.

 
 
 
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Кроме того, в кадре актриса демонстрирует нежный макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой на губах. Завершением образа стала стильная прическа каре.

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Актриса, Фото, Мерьем Узерли.
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