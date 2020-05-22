Мерьем Узерли поучаствовала в новой стильной фотосессии

Новости шоу бизнеса:Турецко-немецкая актриса примерила пикантный наряд.

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли регулярно радует поклонников новыми фотографиями с различных фотосессий, на которых предстает порой в довольно неожиданных образах.

А в этот раз актриса приняла участие в стильном фотопроекте, который снимали в Лос-Анджелесе. Несколькими кадрами со съемки Мерьем поделилась в сети.

На странице в Instagram Узерли опубликовала фотографии, на которых позирует в платье телесного цвета. Такой наряд создал иллюзию, что знаменитость обнажена.

View this post on Instagram A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on May 20, 2020 at 2:37am PDT

Кроме того, в кадре актриса демонстрирует нежный макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой на губах. Завершением образа стала стильная прическа каре.