"Скучаю по Мальдивам": актриса Мерьем Узерли выложила архивное пляжное фото

Звезда немецко-турецкого сериала Великолепный век очаровала роскошным фото, сделанным на пляже. Актриса позирует без макияжа. Голову венчает венок из экзотических цветов, на лице и теле следы песка. Фото очаровывает и навевает теплые летние воспоминания, уютные и полные волшебства.
"Скучаю по Мальдивам", - подписала фото актриса.
36-летняя актриса, исполнительница роли Роксоланы, как и весь мир, находится сейчас на карантине, связанной с пандемией коронавируса, но не перестает радовать фанов солнечными фото, как бы приманивая времена, когда снова будут доступны путешествия и отдых.
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Напомним, 36-летняя Мерьем Узерли, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", снялась в эффектной фотосессии.