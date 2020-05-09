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"Скучаю по Мальдивам": актриса Мерьем Узерли выложила архивное пляжное фото

"Скучаю по Мальдивам": актриса Мерьем Узерли выложила архивное пляжное фото
19:40 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Турецко-немецкая актриса скучает по беззаботному отдыху на пляжах.

Звезда немецко-турецкого сериала Великолепный век очаровала роскошным фото, сделанным на пляже. Актриса позирует без макияжа. Голову венчает венок из экзотических цветов, на лице и теле следы песка. Фото очаровывает и навевает теплые летние воспоминания, уютные и полные волшебства.

"Скучаю по Мальдивам", - подписала фото актриса.

36-летняя актриса, исполнительница роли Роксоланы, как и весь мир, находится сейчас на карантине, связанной с пандемией коронавируса, но не перестает радовать фанов солнечными фото, как бы приманивая времена, когда снова будут доступны путешествия и отдых.

 
 
 
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#tb @merzincan Dear #maledives - miss youuu #dreaming

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Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)

Напомним, 36-летняя Мерьем Узерли, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", снялась в эффектной фотосессии.

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Актриса, Мальдивы, Мерьем Узерли.
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