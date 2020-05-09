"Скучаю по Мальдивам": актриса Мерьем Узерли выложила архивное пляжное фото

Новости шоу бизнеса:Турецко-немецкая актриса скучает по беззаботному отдыху на пляжах.

Звезда немецко-турецкого сериала Великолепный век очаровала роскошным фото, сделанным на пляже. Актриса позирует без макияжа. Голову венчает венок из экзотических цветов, на лице и теле следы песка. Фото очаровывает и навевает теплые летние воспоминания, уютные и полные волшебства.

"Скучаю по Мальдивам", - подписала фото актриса.

36-летняя актриса, исполнительница роли Роксоланы, как и весь мир, находится сейчас на карантине, связанной с пандемией коронавируса, но не перестает радовать фанов солнечными фото, как бы приманивая времена, когда снова будут доступны путешествия и отдых.

View this post on Instagram #tb @merzincan Dear #maledives - miss youuu #dreaming A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on May 7, 2020 at 7:13am PDT

Напомним, 36-летняя Мерьем Узерли, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", снялась в эффектной фотосессии.