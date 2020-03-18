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В элегантном черном: Мерьем Узерли снялась в стильной фотосессии

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В элегантном черном: Мерьем Узерли снялась в стильной фотосессии
16:26 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная актриса снялась в эффектной фотосессии.

36-летняя Мерьем Узерли, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.

Зачастую поклонники критикуют Мерьем, которая, по их мнению, увлеклась пластическими операциями. Так, фанаты отмечают, что с каждым новым снимком актрису становится все сложнее узнать.

В этот раз Узерли вновь вызвала бурные обсуждения, опубликовав несколько снимков в Instagram. Правда, в центре внимания оказалась фигура знаменитости. В последнее время Мерьем очень похудела - стройную фигуру звезда подчеркнула платьем-плащем из блестящей кожи.

Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком

Напомним:

  • Звезда нашумевшего турецкого исторического телесериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли посетила фестиваль Cana Dorada Festival в Доминикане. 

  • Актриса Мерьем Узерли вернется на экраны после трех лет перерыва. Звезда "Великолепного века" вскоре начнет съемки в новой многоэпизодической ленте.

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Фотосессия, Актриса, Мерьем Узерли.
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