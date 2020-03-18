В элегантном черном: Мерьем Узерли снялась в стильной фотосессии

Новости шоу бизнеса:Известная актриса снялась в эффектной фотосессии.

36-летняя Мерьем Узерли, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.

Зачастую поклонники критикуют Мерьем, которая, по их мнению, увлеклась пластическими операциями. Так, фанаты отмечают, что с каждым новым снимком актрису становится все сложнее узнать.

В этот раз Узерли вновь вызвала бурные обсуждения, опубликовав несколько снимков в Instagram. Правда, в центре внимания оказалась фигура знаменитости. В последнее время Мерьем очень похудела - стройную фигуру звезда подчеркнула платьем-плащем из блестящей кожи.

Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним: