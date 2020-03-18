В элегантном черном: Мерьем Узерли снялась в стильной фотосессии

36-летняя Мерьем Узерли, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.
Зачастую поклонники критикуют Мерьем, которая, по их мнению, увлеклась пластическими операциями. Так, фанаты отмечают, что с каждым новым снимком актрису становится все сложнее узнать.
В этот раз Узерли вновь вызвала бурные обсуждения, опубликовав несколько снимков в Instagram. Правда, в центре внимания оказалась фигура знаменитости. В последнее время Мерьем очень похудела - стройную фигуру звезда подчеркнула платьем-плащем из блестящей кожи.
Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem
Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem
Фото www.instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним:
Звезда нашумевшего турецкого исторического телесериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли посетила фестиваль Cana Dorada Festival в Доминикане.
Актриса Мерьем Узерли вернется на экраны после трех лет перерыва. Звезда "Великолепного века" вскоре начнет съемки в новой многоэпизодической ленте.