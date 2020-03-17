Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком

Новости шоу бизнеса:Последние 2 года звездная пара жила раздельно, и все из-за строительства их дома.

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко поделилась в своем Instagram новостями: она и Карл Кук наконец-то стали жить вместе. Актриса поделилась серией фотографий с супругом из нового дома в Лос-Анджелесе. В одном из видео Кейли похвасталась тем, что Карл перенес ее на руках через порог нового жилья.

"Все, теперь можно, я тебя сброшу?" - шутливо спросил жену Карл, когда зашел с ней в дом. Дальше в видео супруги провели для подписчиков небольшую экскурсию по дому.

Поклонники поздравляют пару с началом совместной жизни.

После женитьбы Карл и Кейли жили раздельно два года, и фанатов пары это настораживало. В интервью Куоко часто говорила о том, что не понимает, "что такого в раздельном проживании супругов".

"Люди сходят с ума! Они не могут поверить, что так можно. Мы просто не живем под одной крышей. Но это здорово, нам все нравится", - сказала Куоко. Она объясняла, что увлечение Карла конным спортом требовало определенного местонахождения. А ее участие в съемках на то время не позволяло ей следовать за мужем. При этом Карл и Кейли решили в будущем поселиться в Лос-Анджелесе и строили там дом.

"Все хорошо, мы строим дом мечты, так что скоро сможем жить вместе. Но пока живем раздельно, и в этом нет какой-то проблемы", - объясняла поклонникам Кейли.

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