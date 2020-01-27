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"Они кричали "Огонь!": Кейли Куоко рассказала об неприятном инциденте

"Они кричали "Огонь!": Кейли Куоко рассказала об неприятном инциденте
22:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса случайно подожгла волосы во время съемок нового шоу.

Пока каст телешоу The Flight Attendant, создательницей и продюсером которого является Кейли Куоко, наслаждался свободным временем в Риме, актриса решила вспомнить забавный случай со съемок.

На своей странице в Инстаграм Кейли рассказала, что в компании коллег она отправилась в бар и так увлеклась разговором, что не сразу почувствовала странный запах.

"Пахло так, будто у кого-то подгорел тост. Я сказала, что здесь воняет. И тут я вижу, как округлились глаза у одной из моих подруг… Откуда ни возьмись, позади меня появляется парень и нападает на меня, и как будто гладит по спине.

Люди кричат: "fuoco, fuoco, fuoco…" [в переводе с итальянского значит - огонь], но мой самовлюбленный мозг слышал собственную фамилию. Я думала, они хотят сфотографироваться со мной", - вспоминает актриса.

"Мне повезло, что волосы были в хвостике, и я не пользовалась никакими средствами для укладки… но они все равно загорелись", - рассказывает Кейли.

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Оказалось, что своими волосами Кейли задела подсвечник, около которого сидела.

"Мы видели так много роликов, где у женщин загорались волосы… И первое, что мы думаем в такой ситуации: "Это же идиотизм, как она оказалась так близко к огню? Кто так вообще делает? Это глупо!". Окей, теперь это была я. Это был опыт, который я никогда не забуду. Эта ситуация определенно сблизила меня с кастом", - пошутила актриса.

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Кейли Куоко, Американская актриса, The Flight Attendant.
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