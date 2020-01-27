"Они кричали "Огонь!": Кейли Куоко рассказала об неприятном инциденте

Пока каст телешоу The Flight Attendant, создательницей и продюсером которого является Кейли Куоко, наслаждался свободным временем в Риме, актриса решила вспомнить забавный случай со съемок.
На своей странице в Инстаграм Кейли рассказала, что в компании коллег она отправилась в бар и так увлеклась разговором, что не сразу почувствовала странный запах.
"Пахло так, будто у кого-то подгорел тост. Я сказала, что здесь воняет. И тут я вижу, как округлились глаза у одной из моих подруг… Откуда ни возьмись, позади меня появляется парень и нападает на меня, и как будто гладит по спине.
Люди кричат: "fuoco, fuoco, fuoco…" [в переводе с итальянского значит - огонь], но мой самовлюбленный мозг слышал собственную фамилию. Я думала, они хотят сфотографироваться со мной", - вспоминает актриса.
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What a privilege to work with yet another phenomenal director on location in Rome! Love this boss lady @silvertreedirector #theflightattendant @hbomaxus (ps I only want to direct so I can have the photo of me pointing at something , wearing headphones, holding a script) lastly am I wearing the biggest coat of all time? Yes , yes I am ( @emmamadelineross )
"Мне повезло, что волосы были в хвостике, и я не пользовалась никакими средствами для укладки… но они все равно загорелись", - рассказывает Кейли.
Оказалось, что своими волосами Кейли задела подсвечник, около которого сидела.
"Мы видели так много роликов, где у женщин загорались волосы… И первое, что мы думаем в такой ситуации: "Это же идиотизм, как она оказалась так близко к огню? Кто так вообще делает? Это глупо!". Окей, теперь это была я. Это был опыт, который я никогда не забуду. Эта ситуация определенно сблизила меня с кастом", - пошутила актриса.