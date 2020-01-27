Орландо Блум выложил фото 16-летней давности и призвал фанатов найти отличие

Новости шоу бизнеса:В кадре Блум позирует с подругой и держит в руках фотографию, на которой он запечатлен с ней же в 2004 году.

На днях Орландо Блум выложил селфи, чтобы показать, как он изменился со времен съемок в фильме "Троя", где играл юного принца Париса.

"Разница 16 лет. Найдите отличия", — подписал снимок актер.

В кадре Блум позирует с подругой и держит в руках фотографию, на которой он запечатлен с ней же в 2004 году. Новое селфи он снял с того же ракурса и сделал то же выражение лица. Только теперь 43-летний Орландо выглядит не как тот смазливый мальчик с гладковыбритым лицом и длинными локонами. Поклонницы актера отметили, что с бородой, усами и короткой прической он выглядит более мужественно.

View this post on Instagram #tbt 16 year challenge TROY to @carnivalrow spot the difference lol A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Jan 23, 2020 at 3:01am PST

"Ой, посмотрите на малыша Орландо!", "Постарел, старина", "Ты стал интересным, красивым мужчиной, так держать!", "И там и там хорошо выглядишь", "Ты как хорошее вино: с годами становишься лучше", "Да почти не изменился", "По-прежнему хорош", — пишут в комментариях поклонницы Блума.