Открыт для общения: Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)

Наверное, не стоит и думать над более эфектным способом усилить любовь фанатов, чем тот, к которому прибег легендарный музыкант. На днях Джаред Лето записал видеообращение, которое тронуло его фолловеров в Инстаграме и не на шутку обеспокоило общественность. Судя по всему, на этих выходных у культового певца не было времени скучать.

На личной странице в Инстаграме Джаред Лето поделился номером телефона и призвал всех желающих звонить ему. Читатели сильно сомненевались, что смогут связаться с кумиром. Однако каждый из них понимал, что может стать тем самым счастливчиком.

Сам Джаред Лето весьма неоднозначно обосновал свою открытость.

"Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя", – заявил исполнитель в видеообращении.

Восхищение фанов продолжалось недолго, ведь после нескольких звонков удалось выяснить, что все ответы похожие. Вместо легендарного исполнителя с поклонниками с радостью общается автоответчик, который после разговора отравляет всем одинаковую фотографию: "Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС и я отвечу тебе". Разочарование одних не знало границ, другие же были вполне довольны даже таким вниманием кумира.

Finally got the courage to call Jared’s community app phone number.

It worked. Freaked out when it rang, freaked out even more when his voicemail answered.

I GOT TO HEAR HIS VOICE. THIS IS WHAT HE SOUNDS LIKE ON THE PHONE.

I know it’s automated but don’t crush my excitement, ok?

— (@JennoVonMarie) January 25, 2020