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Понедельник, 27.01.2020
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Открыт для общения: Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)
Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)

Открыт для общения: Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)

Открыт для общения: Джаред Лето опубликовал личный номер телефона (Видео)
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars придумал для себя и своих поклонников довольно нетипичное развлечение, учитывая его потрясающую популярность.

Наверное, не стоит и думать над более эфектным способом усилить любовь фанатов, чем тот, к которому прибег легендарный музыкант. На днях Джаред Лето записал видеообращение, которое тронуло его фолловеров в Инстаграме и не на шутку обеспокоило общественность. Судя по всему, на этих выходных у культового певца не было времени скучать.

На личной странице в Инстаграме Джаред Лето поделился номером телефона и призвал всех желающих звонить ему. Читатели сильно сомненевались, что смогут связаться с кумиром. Однако каждый из них понимал, что может стать тем самым счастливчиком.

Сам Джаред Лето весьма неоднозначно обосновал свою открытость.

 
 
 
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Text me 213.335.2223

A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on

"Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя", – заявил исполнитель в видеообращении.

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Восхищение фанов продолжалось недолго, ведь после нескольких звонков удалось выяснить, что все ответы похожие. Вместо легендарного исполнителя с поклонниками с радостью общается автоответчик, который после разговора отравляет всем одинаковую фотографию: "Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС и я отвечу тебе". Разочарование одних не знало границ, другие же были вполне довольны даже таким вниманием кумира.

"Наконец набралась смелости и позвонила Джареду по указанному номеру. Это сработало. Я очень удивилась, когда услышала гудки, и удивилась еще больше, когда услышала его голос на автоответчике. Я должна была услышать его голос, то, как он звучит по телефону. Я знаю, что это просто запись, но не портите мне момент, хорошо?" – написала в Твиттере одна из поклонниц.

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Видео, Джаред Лето, Американский певец, Номер телефона, Thirty Seconds To Mars, Американский актер.
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