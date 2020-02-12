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Актриса Мерьем Узерли вернется на экраны после трех лет перерыва

Актриса Мерьем Узерли вернется на экраны после трех лет перерыва
13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда "Великолепного века" вскоре начнет съемки в новой многоэпизодической ленте.

Одна из самых знаменитых актрис Мерьем Узерли порадует своих фанатов новой работой в турецком сериале. 

  том, что любимица турецких и немецких экранов вернется к работе в киноиндустрии сообщает издание The Gal Times.

В источнике также отмечается, что актриса, которая получила мировую известность благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", получала немало предложений осенью 2019 года, согласия на которые длительное время не давала.

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После ознакомления со сценарием Мерьем Узерли все же решила сыграть одну из предложенных ролей, однако сначала она хочет встретиться с создателями ленты в Стамбуле. После встречи экранная Хюррем султан примет окончательное решение и откроет, когда ждать премьеры сериала, название которого пока тоже держится в тайне.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Мерьем Узерли.
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