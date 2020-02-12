Актриса Мерьем Узерли вернется на экраны после трех лет перерыва

Новости шоу бизнеса:Звезда "Великолепного века" вскоре начнет съемки в новой многоэпизодической ленте.

Одна из самых знаменитых актрис Мерьем Узерли порадует своих фанатов новой работой в турецком сериале.

том, что любимица турецких и немецких экранов вернется к работе в киноиндустрии сообщает издание The Gal Times.

В источнике также отмечается, что актриса, которая получила мировую известность благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", получала немало предложений осенью 2019 года, согласия на которые длительное время не давала.

После ознакомления со сценарием Мерьем Узерли все же решила сыграть одну из предложенных ролей, однако сначала она хочет встретиться с создателями ленты в Стамбуле. После встречи экранная Хюррем султан примет окончательное решение и откроет, когда ждать премьеры сериала, название которого пока тоже держится в тайне.