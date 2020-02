Тайка Вайтити о трудностях с написанием сценария: Клавиатуры Apple просто кошмарные

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". После нее режиссер, сценарист и актер Тайка Вайтити, получивший статуэтку за лучший адаптированный сценарий к фильму "Кролик Джоджо", пообщался с журналистами и пожаловался им на продукцию Apple.

По словам Вайтити, из-за большого объема текстов у него начал развиваться синдром профессиональной перегрузки и появились боли в сухожилии. И во всем этом он винит неудобную клавиатуру своего ноутбука MacBook.

Он даже в шутку обратился к Гильдии сценаристов США с просьбой повлиять на Apple, чтобы клавиатуры в ноутбуках стали удобными.

"Apple должна исправить эти клавиатуры. На них невозможно печатать — они становятся только хуже. Я уже подумываю перебраться обратно на ПК. У обычных компьютерных клавиатур есть отдача, это намного лучше. Кто тут пользуется ПК? Вот вы понимаете, о чём я. Они намного лучше. А клавиатуры Apple просто кошмарные", — заявил Тайка Вайтити.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020