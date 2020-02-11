"Это было бы очень круто": Эминем объяснил, почему выступил на Оскаре 2020 (Видео)

Новости шоу бизнеса:Эминем рассказал в интервью, почему он решил все-таки выступить на церемонии вручения премии Оскар 2020.

Музыкант, которого не анонсировали в качестве гостя, исполнил песню Lose Yourself из фильма "8 миля".

17 лет назад, в 2003 году, именно эта песня была отмечена "Оскаром", но тогда исполнитель проигнорировал церемонию, заявив, что "такие концерты не для него". Вместо него статуэтку получил соавтор композиции Луис Ресто, а награду вручала Барбра Стрейзанд.

"У меня не было возможности сделать это тогда и мне подумалось, что теперь это было бы очень круто. Понимаете, тогда (в 2003 году) я даже не думал, что у меня есть шанс выиграть. Кроме того, когда я был моложе, я не чувствовал, что такое шоу имеет ко мне отношение. Но потом, когда я узнал, что выиграл, то подумал: "Это безумие!", и осознал, насколько подлинной является для меня эта награда", - отметил Эминем.

Также Эминем опроверг слухи, что отказался тогда выступать, потому что продюсеры церемонии требовали сделать версию песни с цензурой.